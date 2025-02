Allievi Conservatorio sonorizzano 3 cortometraggi Elvira Notari

Composizioni istantanee di musica elettronica per il cinema di Elvira Notari: lunedì 3 marzo il Conservatorio San Pietro a Majella sarà protagonista del quarto appuntamento di "ELVIRA 150", la rassegna ideata da Parallelo 41 produzioni che celebra la prima regista italiana nel centocinquantesimo anniversario della nascita.

Ospitato nella Sala Scarlatti, l'evento sarà incentrato sulla proiezione di tre cortometraggi girati dalla cineasta campana negli anni '20 che, per l'occasione, saranno sonorizzati dal vivo da allievi del Dipartimento di Musica elettronica dell'istituto napoletano diretti dal M° Elio Martusciello.

Software di generazione musicale e dispositivi di esecuzione non convenzionali saranno gli strumenti utilizzati dai musicisti per tradurre le vicende e le atmosfere evocate sul grande schermo in una colonna sonora composta in tempo reale seguendo lo scorrere delle immagini.

Proprio l'assenza di strumenti tradizionali e della tipica gestualità esecutiva ad essi legata conferirà alla performance un carattere peculiare, tracciando un originale parallelismo tra immagini prive di suoni e suoni privi di immagini.

Il programma del quarto appuntamento di "Elvira 150" vedrà la proiezione dei cortometraggi "Festa della Madonna della Libera a Trevico" (1923, durata 6') e "Festa della S.S. Assunta in Avellino" (1923, durata 9' - CSC, Cineteca Nazionale) sonorizzati dai musicisti Paolo Montella, Andrea Laudante e Bruno Belardi e la proiezione del cortometraggio "Napoli sirena della canzone" (1929, 16' - Cineteca di Bologna) sonorizzato dai musicisti Francesco Santagata, Marco Autiero e Marco Volpicelli.

Le proiezioni saranno precedute dai saluti del direttore del San Pietro a Majella Gaetano Panariello e dagli interventi introduttivi di Antonella Di Nocera e Gina Annunziata. L'evento avrà inizio alle ore 18.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

"Gli allievi del Conservatorio legheranno il cinema di Elvira Notari alla musica elettronica rendendo omaggio allo spirito di sperimentazione che l'animò. La loro esibizione sarà un altro significativo tassello di un percorso formativo di eccellenza che combina studi teorici e attività performative" ha sottolineato Gaetano Panariello, direttore del San Pietro a Majella La rassegna "ELVIRA 150" è un progetto ideato e organizzato da Parallelo 41 produzioni con Centro Sperimentale della Cinematografia - Cineteca promosso e finanziato dal Comune di Napoli e Ufficio Cohousing.



