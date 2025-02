Ale, oggi esce il primo EP della cantautrice napoletana

Dopo l'uscita dei primi singoli, la cantautrice napoletana Ale pubblica oggi il suo EP d'esordio "Come fanno i grandi". Un progetto discografico che esplora le molteplici sfumature della giovane artista, la cui caratteristica principale è l'eterogeneità: "Come fanno i grandi" di Ale è un mescolarsi di vari generi che spaziano dall'urban al pop, dall'afrobeats alla dancehall, volto a svelare le diverse anime e sfaccettature della sua musica.

Il disco è un viaggio musicale e personale partito ormai tre anni fa e racconta il cammino di crescita di Ale, protagonista dell'edizione di Amici 2021, tenendo sempre al centro l'amore che fa da sfondo alle tracce. Traccia dopo traccia, la cantautrice rende il pubblico partecipe dei momenti della sua vita, coinvolgendolo in diverse riflessioni come quelle sui legami al giorno d'oggi, che sembrano sfuggenti e consumati dietro uno schermo, fino ad arrivare al racconto delle piccole quotidianità che diventano ricordi. "Il mio percorso - racconta Ale - è stato segnato da momenti importanti, ma le vere sfide sono arrivate dopo le esperienze televisive. Lì ho capito cosa significa ripartire dopo un'esposizione così importante e costruire un progetto che si faccia strada con il tempo e il lavoro. Ho aspettato tanto prima di arrivare a questo EP perché volevo che rappresentasse davvero il mio sound e la mia identità. In questi anni ho sperimentato molto, soprattutto in studio, cercando qualcosa di originale e unico. Una svolta importante è stata l'inserimento del napoletano nei miei testi: è stata una sfida nuova che mi ha aperto un mondo creativo e mi ha fatto scoprire un modo diverso di scrivere". Ale porterà la sua musica dal vivo domenica 2 marzo nel corso dell'halftime della partita Napoli Basket - Pistoia presso la Fruit Village Arena. Uno show - organizzato da N'Arte, Mosaiko Enterprise e Napoli Basket - in cui l'artista avrà la possibilità di cantare e far sentire al pubblico alcuni brani del nuovo EP. Un'altra occasione per ascoltarla dal vivo sarà venerdì 14 marzo al Duel Club di Pozzuoli, durante la serata "I Venerdì di Tino".



