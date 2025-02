Al Nostos Teatro di Aversa va in scena Marco Ceccotti

Al Nostos Teatro di Aversa (Caserta) domenica prossima, 2 marzo, alle 19, va in scena lo spettacolo "Mai fatto SOLD OUT" di e con Marco Ceccotti, tra i protagonisti del programma "LOL Talent Show" su Prime Video.

"Mai fatto SOLD OUT", sottolinea una nota, "è uno spettacolo di stand-up comedy dura e impura, perché Ceccotti porta on stage anche pupazzi, cartelli, oggetti, inserti audio e musiche, orpelli per lui necessari per far ridere meglio, ma soprattutto per nascondere il più possibile la sua persona della quale non va particolarmente fiero".

Come si legge nella presentazione dello spettacolo "Ceccotti è un autore comico ossimoro, pieno di coerenti contraddizioni, è una persona con tante incertezze, senza dubbio. È sicuro solo di una cosa, i suoi spettacoli non hanno mai fatto Sold Out. Si è forse arreso o abbattuto? Certo, tante volte, troppe volte, ma mai abbastanza. In questo spettacolo mette in scena la sua comicità irriverente (senza offesa), con i suoi monologhi e sketch racconta tutti i suoi fallimenti successi, tutto il bello fatto in malo modo, un errare corretto nel suo più trascurabile essenziale".

Ceccotti è un autore comico, burattinaio, attore e "ragioniere non praticante". Da 15 anni lavora come burattinaio al Teatro San Carlino di Roma. Da 20 anni con il suo collettivo comico NANO EGIDIO, prima, e poi da solo bazzica gli ambienti del teatro OFF di Roma e dell'Italia con alcune apparizioni nel teatro ON. "Si esibisce nei locali e nei teatri con i suoi monologhi di stand-up comedy con pupazzi e tutto quello che gli viene in mente" si evidenzia ancora. Ha scritto e scrive con e per alcuni suoi colleghi, i suoi pezzi sono andati in onda su 'Propaganda Live', a '610' di Lillo & Greg e Broncio su Radio2, nei podcast per la Treccani, in spot e video per il web. Nel 2019 il Teatro Argentina - Teatro di Roma lo segnala come una delle '6 Nuove voci della Drammaturgia Italiana'. Nel 2022 vince il Premio Inbox per il teatro emergente con lo spettacolo scritto e diretto da lui 'Questa Splendida Non Belligeranza - commedia moderata sul devastante quieto vivere'. Il premio - è scritto nella nota - "si aggiudica la cifra record di 30 date vinte e lo spettacolo è in tour nei principali teatri italiani da più di tre stagioni. Nel 2024, in collaborazione con Impact Hub, crea il format "Comedy Against the Machine", un open mic di stand-up comedy dove comici umani provano dei pezzi e un'intelligenza artificiale prova a rubargli il lavoro".



