Al 'Cardarelli' lunedì riaprirà il padiglione G

Sarà riaperto lunedì 3 marzo il Padiglione G del Cardarelli di Napoli. Un tempo sede della vecchia Pediatria dell'ospedale napoletano, l'edificio - fermo dal 2011 e rimesso a nuovo in appena 345 giorni - diventerà il fulcro di tutte le attività ambulatoriali di tipo specialistico sino a ieri presenti al Padiglione Palermo, che sarà invece dedicato all'oncologia, ematologia e pneumologia.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 11 alla presenza del direttore generale Antonio d'Amore e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

In quella stessa occasione, la Direzione strategica del Cardarelli illustrerà gli altri cantieri presenti in ospedale: dal padiglione con i nuovi 22 posti letto a quello della prima Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico del Mezzogiorno, dal nuovo padiglione C al tunnel aereo di collegamento tra gli edifici DEA-C-B-E.



