A Salerno dall'8 marzo la mostra 'Lampi di genio'

Si terrà a Salerno, dall'8 marzo al 2 giugno, la mostra 'Lampi di genio', dedicata alla fotografia di Philippe Halsman, uno tra i più originali ritrattisti del Novecento. La mostra, curata da Alessandra Mauro in collaborazione con Contrasto e l'Archivio Halsman di New York, prima retrospettiva in Italia, dopo il successo dello scorso anno a Palazzo Reale di Milano, arriva a Palazzo Fruscione e, in dialogo con il patrimonio storico architettonico e monumentale, con una sezione diffusa, nel cuore del centro antico della città.

Nato a Riga in Lettonia nel 1906, Philippe Halsman inizia la sua carriera di fotografo a Parigi negli anni Trenta, lavorando per riviste come Vogue e Vu. Negli anni Quaranta, in piena guerra e grazie all'amicizia di Albert Einstein, riesce a ottenere un visto per gli Stati Uniti e, una volta sbarcato a New York, la sua fama si consolida: dalle collaborazioni con le grandi testate agli intensi ritratti per lo show business hollywoodiano, Halsman crea un genere e uno stile unico e rivoluzionario, arrivando a firmare 101 copertine della rivista Life, più di qualunque altro fotografo.



