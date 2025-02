Un libro per Siani, 'il bambino che vivrà per sempre'

Nella sala teatro dell'I.C. 1 Cangemi di Boscoreale, nell'ambito del Progetto di istituto "Percorsi di Legalità" si è tenuto l'incontro con la Dott.ssa Angela Mallardo, autrice del libro "Giancarlo, il bambino che vivrà per sempre", organizzato dalla Referente alla Legalità di istituto la Prof.ssa Carolina D'Auria e realizzato grazie al prezioso contributo dalle docenti Funzioni Strumentali, le Insegnanti Pasqualina Sirletti e Annamaria Costabile. Hanno preso parte all'evento le classi quinte della Scuola Primaria e le classi I C-I D-II C- II E della Scuola Secondaria di I grado. Ha introdotto la tematica dell'incontro, incentrato sull'educazione alla legalità, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Mascolo, che ha presentato Angela Mallardo, giornalista, scrittrice, ma soprattutto 'maestra' di lungo corso oggi in servizio presso il 2°Circolo didattico "Giancarlo Siani" di Mugnano di Napoli. "Giancarlo Siani. Il bambino che vivrà per sempre" rappresenta un percorso narrativo di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, rivolto soprattutto ai bambini, dà loro la possibilità di identificarsi con un Giancarlo Siani inedito, che parla in prima persona e racconta della sua "normale" quanto esemplare crescita tra episodi familiari, professionali e sociali. Rimane, comunque, un racconto gradevole anche per tutti coloro che, seppur in età "extra-scolastica", vogliano guardare da una prospettiva diversa il percorso del giovane cronista. Nel corso della mattinata la nostra scrittrice, con dedizione, professionalità e amore per lo studio e per i ragazzi, ha risposto alle numerose domande poste dagli studenti, ha commentato con sensibilità e sagacia le riflessioni, gli scritti ed i vari elaborati condivisi dagli alunni. Il presidente del presidio di Libera di Boscoreale, Sergio D'Alessio, ha ricordato anche altri nomi di vittime innocenti della criminalità organizzata, tenendo come punto di riferimento il 21 Marzo giorno dedicato alla memoria delle vittime di mafia e di camorra. Fondamentale il ruolo della scuola nell'educazione delle nuove generazioni che precocemente rischiano di prendere strade devianti e pericolose.

Significative le considerazioni dei ragazzi, soprattutto quelle che hanno evidenziato il legame esistente tra bullismo-cyberbullismo e microcriminalità, considerazioni che hanno spinto l'autrice a menzionare il libro scritto da Paolo Siani, fratello di Giancarlo : "Cyberbullismo- Piccolo manuale per proteggere e guidare la generazione digitale".

Ringraziamenti èer la Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmela Mascolo, oltre alle Docenti Referenti la Prof.ssa Carolina D'Auria, l'insegnante Lina Sirletti, la Prof.ssa Maria Grazia Piro, le insegnanti Annamaria Costabile, Cirillo Anna, Maria D'Errico, Margherita Fogliame, Assunta Garofalo, Santa Fusco, Giugliano Tonia, Siano Maria Giovanna, Perrelli Teresa.



