San Carlo, Carnevale insetti per Giornata fauna selvatica

"Il Carnevale degli Insetti" è pronto a invadere il Teatro di San Carlo con una festa colorata, musicale e piena di sorprese, per celebrare la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica in compagnia di grandi e piccini.

Indispensabile indossare una maschera o un costume da insetto: api, coccinelle, farfalle, formiche. L'appuntamento è per lunedì 3 marzo, a partire dalle ore 11:00, nel Salone degli Specchi. Tra luci, musica e scenografie suggestive, i bambini e le loro famiglie saranno protagonisti di un viaggio fantastico tra scienza, arte e spettacolo. Interverrà Luca Trapanese, entomologo di fama, che svelerà i segreti degli insetti e il loro ruolo fondamentale nella biodiversità. Al suo fianco, la fumettista Alessandra Muto, che con le sue illustrazioni regalerà una visione artistica e divertente degli insetti. Il fascino del Carnevale prenderà vita con la trampoliera Ilaria Cecere con un abito da farfalla realizzato da Giusi Giustino, ex Direttrice della Sartoria del Teatro di San Carlo.

Le note dell'ensemble strumentale accompagneranno la mattinata: Giuseppe Cascone alla tromba, Franco Cardaropoli alle percussioni, Umberto Cipolla al pianoforte, con la conduzione e il coordinamento musicale della cornista Francesca Bonazzoli. Il programma unirà grandi classici e brani popolari, da Bizet, Grieg, Rossini, Čajkovskij e Rimskij-Korsakov fino a melodie intramontabili come La Cucaracha, Mambo n. 5 e Il Valzer del Moscerino. Il tutto si intreccerà con una speciale lezione interattiva di scienze naturali, trasformando la musica in un racconto affascinante.



