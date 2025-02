Pugilato: Fissato per il 9 maggio Europeo dei Gallo Picardi-Zara

La Promoboxe di Mario Loreni ha fissato per il 9 maggio a Foiano di Val Fortone, paese di 1.325 abitanti in provincia di Benevento, la sfida tutta italiana tra Cristian Zara (15-2) e Vincenzo Picardi (11-0) valida per il titolo europeo dei pesi gallo, attualmente vacante.

Sarà il terzo match tra i due pugili, che si affrontati nell'agosto 2021 a Stintino per il titolo italiano e nel novembre del 2022 a Mantova per il Silver Ebu. In entrambe le occasioni a vincere è stato Picardi, 40enne di Casoria dove oltre ad allenarsi gestisce una palestra, per anni azzurro della Nazionale con cui ha conquistato il bronzo olimpico a Pechino 2008 e quello mondiale a Chicago l'anno prima.

'Pitbull' Zara, 27enne sassarese, tornerà così a combattere tra i pesi gallo (categoria in cui in passato è stato campione italiano) dopo la conquista della cintura internazionale Wbc dei supermosca dello scorso dicembre a Calangianus contro Mohammed 'Maravilla' Obbadi, fighter toscano di origine marocchina.





