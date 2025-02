Policastro, 'magistratura sempre in campo per la Costituzione'

"La magistratura è sempre in campo per la Costituzione e oggi lo vuole rimarcare in modo chiaro perché non ci venga rimproverato dai futuri cittadini che noi siamo stati in silenzio quando alcuni principi fondamentali venivano messi in pericolo". Lo ha detto il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro nella biblioteca Tartaglione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli dove i magistrati con una coccarda tricolore appuntata sulla toga stanno manifestando contro la riforma costituzionale in cantiere che prevede la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti.

"Il messaggio che lanciamo ai cittadini è: noi oggi scioperiamo o ci asteniamo per dare un segnale forte che a nostro parere il Legislatore, prima di fare quel passaggio, ci pensi bene, che discuta in Parlamento, cosa che non ha fatto, perché questi principi fondamentali sono stati inseriti in Costituzione dopo una lunga discussione cosa che oggi non c'è stata. Vogliamo dire oggi noi ci siamo, ci siamo stati a difesa dei diritti di tutti".



