Percettori indennità disoccupazione e al lavoro: denunciati

Avrebbero percepito l'indennità di disoccupazione ma sarebbero stati trovati al lavoro in un ristorante. Per questo motivo due camerieri, insieme al titolare dell'attività, sono stati denunciati a Pompei: per loro l'accusa è di truffa ai danni dello Stato.

Durante uno dei quotidiani servizi di controllo in città, i carabinieri della stazione di Pompei hanno scoperto due lavoratori in nero in un ristorante. Dalla verifiche, i militari hanno appurato che i due sarebbero percettori di indennità di disoccupazione. Immediata è scattata la denuncia per i tre.

Sanzioni sono state elevate anche al titolare di un bar, dove sono state rilevate violazioni alle norme igieniche e l'utilizzo di un deposito di alimenti in un'area priva di autorizzazioni.





