Omaggio a Pino Daniele con "Alleria"

Un concerto potente, carico di energia, arriva al Teatro Trianon Viviani, piazza Vincenzo Calenda 9, venerdì 7 marzo, alle 21.00, con Lino Cannavacciuolo Quartet. Insieme a uno dei più grandi violinisti del panorama musicale italiano, ci saranno Gigi De Rienzo (basso elettrico), Piero De Asmundis (tastiere) e Paolo Forlini(batteria).

Produzione Art Garage.

«Abbiamo costruito un live che si propone come viaggio tra diverse epoche - racconta Lino Cannavacciuolo-. I brani che eseguiremo al Teatro Trianon Viviani sono tratti da diversi miei lavori discografici e costruiscono un patchwork musicale molto forte, capace di coinvolgere il pubblico dalla prima all'ultima esecuzione. In un anno così simbolico per uno dei più grandi interpreti della musica italiana, Pino Daniele, che avrebbe compiuto 70 anni e di cui ricade il triste anniversario della scomparsa (10 anni), non potevamo non rendergli omaggio. Per lui eseguiremo "Alleria". Con noi ci sarà anche una guest. Una bella sorpresa per chi verrà al Trianon».

Due ore di concerto che si propongono come un intrigante percorso culturale: dal '700 e dall'800 napoletano con "Lo guarracino" e "Bambenella" a epoche più moderne e contemporanee con "Alleria", "Viaggio", "Altalena", "Naconda", "Serva me" e tanti altri successi che sono stati anche colonne sonore cinematografiche.



