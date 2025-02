Minaccia ex fidanzata di sfregiarla, arrestato diciassettenne

Aveva diffuso video con immagini della ex fidanzata, e per questo è stato accusato di revenge porn, e l'aveva anche minacciata di sfregiarle il volto. Un diciassettenne è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare del gip presso il tribunale dei minorenni di Salerno, su richiesta della procura, e l'hanno trasferito presso l'Ipm di Nisida.

Il giovane è accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn.

L'arrestato, non solo aveva diffuso immagini e video relativi alla sua ex fidanzata, ma aveva anche minacciato più volte di deturparle il volto lanciandole dell'acido. Per questo motivo aveva provocato nella ragazza "un perdurante e grave stato di ansia".



