Minaccia di morte dipendenti Poste, arrestato a Quarto

Doppio arresto dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli: il primo è scattato nella cittadina di Quarto dove i militari della tenenza locale sono intervenuti nell'ufficio postale perchè un uomo aveva minacciato di morte i dipendenti.

Alla richiesta di esibire i documenti e tornare alla calma, il 28enne di origini beninesi ha aggredito i carabinieri a pugni e calci. Per uno di loro anche una testata in faccia. Il giovane è stato bloccato e ammanettato; addosso aveva carte di credito e documenti oggetto di furto. Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il 28enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

