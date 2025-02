Mann, prorogate due mostre sulla storia del museo

Prorogati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sino al 31 marzo 2025, due allestimenti temporanei. La mostra "Documentare gli Scavi: Pompei nelle imprese editoriali del Regno 1740-1850", nella Sala del Plastico di Pompei, analizza il processo di documentazione delle scoperte archeologiche nelle città vesuviane. Questa ampia attività è cristallizzata nelle numerose pubblicazioni ufficiali commissionate da diversi regnanti di Napoli, da Carlo di Borbone a Ferdinando II, passando per Gioacchino e Carolina Murat.

L'esposizione "Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN", nella sala 95, presenta cento tra le nuove acquisizioni del Museo. Le opere, che sono entrate a far parte del patrimonio dell'Istituto negli ultimi due anni, per acquisti o donazioni, testimoniano l'immensa fortuna che il Museo ha riscosso nel corso della sua storia (che compirà 250 anni nel 2027).



