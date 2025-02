"Festa di Montevergine" di Viviani, tra tradizione e innovazione

Torna al Teatro Sannazaro di Napoli, da domani al 16 marzo, "Festa di Montevergine" di Raffaele Viviani con Lara Sansone nella vesti di regista e protagonista e con un cast di quasi trenta attori. "La 'Festa' - dice Sansone in una nota - è uno spettacolo di 'repertorio' che ci permette di viaggiare nella nostra tradizione. E' importante, infatti, riproporre uno spettacolo di repertorio, che come accade nel Regno Unito, in Francia, in America, in Cina, in Giappone, va oltre la semplice 'ripetizione' ed ha alla base un processo di revisione, adattamento ed innovazione, con cui si mantengono vive tradizioni artistiche, e si rivitalizzano i contenuti in modo moderno. Riproporre un'opera come 'Festa di Montevergine' oggi significa, inevitabilmente, farlo con una visione che si collega al presente".

Viviani, sottolinea la nota, "è uno degli autori che ha saputo raccontare Napoli e le sue tradizioni come nessun altro.

Attraverso la magia dei suoi testi si ritrova la nostra memoria, patrimonio prezioso da non perdere, da custodire e da condividere. Uno sforzo attoriale ed imprenditoriale di tutto rispetto, soprattutto tenuto conto dei tempi che viviamo, che ha portato anche alla vittoria del premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile nel 2024 per la Sansone".

"Siamo convinti, inoltre, - afferma Sansone - che la riproposizione puntuale di anno in anno di opere come quella vivianea consente il coinvolgimento di un pubblico più vasto formato, nel nostro caso, anche da turisti. Il che risulta in linea con la mission autentica e di fondo dell'intera proposta del nostro Teatro che fa convivere in perfetto equilibrio tradizione ed innovazione al fine di una conoscenza sempre più approfondita del presente".



