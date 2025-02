Centrale per documenti falsi scoperta dalla Polizia a Napoli

Una vera e propria "centrale" per la produzione di documenti falsi è stata scoperta dalla Polizia di Stato di Napoli che ha denunciato un uomo di 51 anni per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno trovato nell'abitazione del 51enne, con precedenti anche specifici, un borsone contenente diversi ologrammi per patenti nautiche e di guida, numerose carte d'identità cartacee, sia valide per l'espatrio, sia in bianco, oltre 500 marche da bollo in bianco, 67 fototessere ritraenti vari soggetti, 74 card in bianco con microchip, rivetti di varie misure, pinzatrici per apporre le fotografie sui singoli documenti, timbri a secco di diversi comuni italiani, numerosi bollini di vari comuni del Napoletano e altre attrezzature specifiche per la stampa e la fabbricazione di documenti.

La polizia di Stato ha trovato anche stati otto orologi di noti marchi di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA