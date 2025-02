Carceri: smartphone sequestrati a Sant'Angelo dei Lombardi

Scoperti e sequestrati due smartphone all'interno del carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. I telefoni, perfettamente funzionanti, sono stati trovati dagli agenti della Polizia penitenziaria tra i rifiuti.Il nuovo sequestro si aggiunge ad una lunga serie di operazioni condotte dal personale in servizio: da inizio anno, sono stati sequestrati 9 telefoni cellulari, 6 caricabatterie e , nel solo mese di gennaio, 120 grammi di hashish.

Il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, ha espresso il massimo apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti.

"L'istituto di Sant'Angelo dei Lombardi -ha dichiarato- è ormai un carcere di frontiera, dove il Personale lavora in costante stato di emergenza a causa della carenza di organico e della presenza di detenuti problematici trasferiti da altre strutture per motivi disciplinari. L'istituto, un tempo considerato eccellenza nazionale, sta vivendo un progressivo declino a causa di scelte gestionali inadeguate".



