Bradisismo, piano per il soccorso alle persone fragili

Nella Casina Vanvitelliana di Bacoli, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione finalizzata alla disamina della tematica dell'assistenza alle persone fragili in occasione di eventi sismici legati al bradisismo.

Hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo l'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, i rappresentanti delle Forze dell'ordine e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo con il dirigente Staff Emergenze, Claudia Campobasso il direttore del 118, Giuseppe Galano, il Direttore dall'Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico regionale, delle diocesi di Pozzuoli e Ischia e della Croce Rossa Italiana.

Su sollecitazione del prefetto, la protezione civile regionale ha elaborato, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e il 118, un piano di intervento per il soccorso ai cittadini con disabilità o con specifiche fragilità, al fine di offrire un supporto - assistenziale e psicologico- a quanti vivono nella zona dei Campi Flegrei in concomitanza con gli eventi bradisismici.

Il piano sarà sottoscritto nella prossima riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocata in Prefettura in data odierna.

Al termine dell'incontro sono stati ricevuti i comitati cittadini per un confronto sulle attività in corso. I rappresentanti intervenuti hanno espresso apprezzamento per le attività poste in essere dalle istituzioni nelle ultime settimane, soprattutto sotto il profilo della comunicazione e della programmazione delle iniziative in tema di assistenza alla popolazione.

E' stato concordato di organizzare un successivo confronto di aggiornamento entro un mese.



