Appello mamma bimbo autistico, interviene Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto l'immediata attivazione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania per verificare la corretta assegnazione delle ore di sostegno e per garantire un adeguato percorso di inclusione e la regolare frequenza scolastica ad un bambino con disabilità di una scuola di Marano (Napoli). A Valditara si era rivolta con un appello la madre del bambino, autistico, lamentando che il figlio ricevesse solo nove ore di lezione settimanali in quanto ritenuto "ingestibile".

L'Usr ha già ottenuto un primo riscontro dalla dirigente scolastica, che provvederà a riconvocare il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione per riorganizzare il percorso scolastico dell'alunno.

"Ogni studentessa e ogni studente ha diritto a una scuola accogliente e inclusiva. Insieme all'Ufficio Scolastico Regionale stiamo monitorando attentamente la vicenda per assicurare che venga trovata una soluzione adeguata", ha dichiarato il ministro.



