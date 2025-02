A Julian Schnabel il premio LA, Italia-Marina Cicogna

Al pittore e regista americano, Julian Schnabel è stato assegnato il premio e 'LA Italia - Marina Cicogna Award' in omaggio alla produttrice premio Oscar che dell'Italian film festival alla vigilia della notte degli Oscar è stata una delle pioniere insieme a Lina Wertmuller, Franco Nero e Tony Renis e al fondatore Pascal Vicedomini. E sarà proprio Franco Nero a consegnare il riconoscimento all'artista newyorkese (il cui ultimo film 'In The Hand of Dante' è atteso quest'anno) nel corso del classico Nominee Gala, venerdì 28 febbraio, all'Istituto Italiano di Cultura dove convergeranno tanti altri protagonisti della kermesse italiana a Hollywood (promossa dall'Istituto Capri nel mondo col MiC e Intesa Sanpaolo insieme a Adamantis Europe Ltd, Enit, Scabec, Givova e Riflessi). Tra loro Cynthia Sleiter (candidata all'Academy Award per le scenografie di 'Conclave'), il regista Mauro Borrelli (artefice dell'atteso 'The Last Supper' che chiuderà il XX LA, Italia sabato pomeriggio), il compositore Fabrizio Mancinelli (autore delle musiche di 'Anuja', in corsa per l'Oscar al miglior cortometraggio live action), Francesco Merola (il padre Mario è stato un artista molto apprezzato dalla comunità italiana sulla West Coast). Ci saranno anche Sergio Castellitto (premiato lunedì sera insieme a Ralph Fiennes e al regista di 'Conclave' Edward Berger), i premi Oscar Mira Sorvino e Nick Vallelonga e tanti altri amici del festival.

Emerso cinematograficamente con 'Prima che sia notte' (che gli valse la candidatura all'Oscar miglior regista), Julian Schnabel ha poi diretto 'Lo scafandro e la farfalla'' vincendo la Palma d'oro a Cannes (miglior regista) con nuova candidatura all'Oscar. Ha diretto poi 'Miral' e 'Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità' in attesa della nuovissima opera realizzata per lo più in Italia (Sicilia, Roma, Firenze e Venezia) con un cast stellare che include Gerard Butler (con ben due ruoli), Al Pacino, Jason Momoa, John Malkovich, Gal Gadot, Oscar Isaac e Martin Scorsese insieme a Franco Nero, Fortunato Cerlino, Sabrina Impacciatore, Lorenzo Zurzolo e tanti altri. Un film che si annuncia molto speciale e che si stanno contendendo il festival di Cannes e la Mostra di Venezia.



