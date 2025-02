Vigile aggredito da parcheggiatore davanti a ospedale Santobono

Un agente della polizia locale è stato aggredito con un calcio al petto da un parcheggiatore abusivo sorpreso davanti all'ospedale "Santobono" di Napoli. Gli agenti erano da tempo in zona proprio per contrastare la presenza di parcheggiatori che chiedono soldi agli automobilisti, soprattutto a quelli che si devono recare all'ospedale pediatrico della zona collinare.

Il parcheggiatore, originario dell'area flegrea, è stato avvicinato da due agenti e alla richiesta di esibire i documenti ha reagito con violenza, sferrando un colpo al petto ad uno dei due. Ma è stato bloccato e portato negli uffici del comando territoriale, dove ha continuato ad avere un atteggiamento ostile ed è stato arrestato.

"Non è più tollerabile la loro presenza sul territorio. Solo nell'ultimo anno secondo i dati in nostro possesso sono aumentati di oltre il 10% per le strade di Napoli e provincia.

L'attività è molto remunerativa. Guadagnano dai 1600 ai 6mila euro al mese esentasse e i rischi sono pochi. Per questo chiediamo una modifica legislativa affinché questa attività criminale diventi un reato e non sia più una sanzione amministrativa", commenta il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.



