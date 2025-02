Sciopero toghe anche a Napoli, domani magistrati in assemblea

In occasione dello sciopero "A difesa della Costituzione", proclamato per domani dall'Associazione nazionale magistrati, l'Anm di Napoli ha organizzato un'assemblea a livello distrettuale che inizierà alle 9:45 e si terrà presso la biblioteca 'Tartaglione' del Palazzo di giustizia "con l'obiettivo - si legge in un documento - di spiegare le ragioni del dissenso della magistratura rispetto alla riforma costituzionale in cantiere sulla separazione delle carriere".

All'assemblea sono stati invitati anche l'avvocatura, l'università, le associazioni, esponenti del mondo letterario ed artistico. Saranno presenti, tra gli altri, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il regista Andrea Segre, il professore emerito Massimo Villone, la professoressa Giovanna De Minico, la scrittrice Viola Ardone, il professor Marco Podetta, il professor Carlo Longobardo e Dario Raffone.

L'assemblea, alla quale parteciperanno anche magistrati in pensione, si svolgerà fino alle 12:00. I magistrati vi parteciperanno indossando toga e coccarda tricolore e avranno una copia della Costituzione in mano. Alle 12:00, in contemporanea con gli altri distretti, verranno letti alcuni articoli della Costituzione e poi ci sarà un presidio all'esterno del Palazzo di giustizia dove verranno distribuiti degli opuscoli informativi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA