"Riscaldamenti non funzionanti", bimbi in aula con stufette

Genitori infuriati a Caserta alla scuola primaria di Parco degli Aranci dell'Istituto Comprensivo Statale Don Milani per il malfunzionamento dei riscaldamenti, che praticamente non funzionano da inizio anno, se si eccettua quei giorni in cui i collaboratori scolastici riescono a farli partire. E così nelle aule si rivedono le stufette per provare a tenere caldi i bambini. I genitori più volte hanno segnalato i disservizi al Comune di Caserta, competente per la manutenzione, e in special modo da quando è iniziata la stagione invernale, ma nessun intervento risolutivo è stato messo in atto, e dunque per i piccoli studenti delle elementari si prospettano altri mesi ancora al freddo. Nel plesso che ospita la primaria c'è anche la scuola dell'infanzia e una palestra, e in totale le caldaie sono cinque; quella della palestra è stata sostituita, all'infanzia si è intervenuti con l'ordinaria manutenzione, e pare che la situazione non sia compromessa, mentre le tre della primaria vanno avanti a singhiozzo. L'ultima segnalazione fatta dai genitori rappresentanti delle classi della primaria risale al 16 febbraio scorso, quando fu inviata una pec al Comune in cui ribadiva il malfunzionamento dei termosifoni, circostanza che causa "temperature inadeguate per lo svolgimento delle attività didattiche e mette a rischio la salute degli alunni e del personale scolastico. Nonostante le segnalazioni già inviate al riguardo, ad oggi non ci risulta che siano stati adottati provvedimenti concreti per risolvere il problema. Tale situazione, oltre a violare le normative relative alla sicurezza e al benessere degli ambienti scolastici, è inaccettabile e non può protrarsi ulteriormente". I genitori invitano il Comune a intervenire immediatamente "per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento, o qualora necessario, procedere alla sostituzione delle caldaie non operative".



