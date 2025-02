Rania Zeriri, da popstar a clochard, soccorsa ad Avellino

Rania Zeriri, trentanovenne popstar olandese, ma popolare anche in Germania, è stata intercettata a Mercogliano, nell'Avellinese, dove vive come una clochard: l'amministrazione comunale si è mobilitata per aiutarla e ora il sindaco, Vittorio D'Alessio, scrive su Facebook che la cantante "è al sicuro".



"Stiamo cercando di aiutare la giovane cantante olandese in difficoltà", diceva il primo cittadino alcune ore fa, in un post accompagnato da una foto nella quale si vede la donna seduta affranta, con le sue cose in alcune buste, ai margini della strada. Il sindaco ha spiegato di essere in contatto "con l'ambasciata olandese alla quale ho spiegato la situazione di Rania e sto ricevendo le giuste indicazioni.️ Intanto, è sul posto la psicologa Michela Bortugno, dei nostri servizi sociali, che sta tentando di dialogare con la ragazza. Abbiamo già ottenuto la disponibilità di una struttura sul territorio, nella quale poter ospitare Rania non solo per una doccia, ma un posto sicuro per consentirle un recupero psicofisico".

In un post successivo, D'Alessio spiega che "è intervenuto il servizio sociale del consorzio A02 con la responsabile" e che sono stati programmati interventi di supporto, insieme con una psicologa e una mediatrice linguistico-culturale. "Gli operatori - spiega ancora il sindaco - hanno garantito a Rania il ristoro con un pasto caldo" offerto da un ristorante: la cantante è stata poi accompagnata presso una comunità "per provvedere all'igiene e alla cura della persona". Rania ha quindi detto di voler raggiungere un'altra regione dove ci sono persone che conosce. " Faremo tutto il possibile per continuare ad aiutarla", conclude D'Alessio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA