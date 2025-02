Pugilato: Esordio vincente per Angela Carini a Sofia

Esordio vincente per Angela Carini nel Torneo Strandja a Sofia. L'azzurra protagonista suo malgrado a Parigi 2024 ha battuto ai punti 5-0 un'avversaria ostica come la turca Gulsum Tatar, 40enne ex campionessa mondiale ed europea e 'pioniera' della boxe del suo paese in quanto prima donna a diventare pugile anche a livello professionistico. La poliziotta campana ha sempre avuto in pugno l'incontro, valido per la categoria dei 63 kg, e alla fine il verdetto a suo favore è stato ampiamente meritato.

"Abbiamo rotto il ghiaccio, sono felicissima - ha detto Carini dopo il match -. Lei era un'avversaria che conoscevo, una ex campionessa del mondo e per me è stato un onore aver affrontato una rivale del genere. Ora testa al prossimo match e andiamo sempre avanti".

Sempre oggi, ha vinto anche Rebecca Nicoli, opposta in una sfida dei 60 kg all'altra turca Helin Caca. 5-0 il verdetto a favore dell'azzurra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA