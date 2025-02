Informazione e malinformazione, confronto Esercito-giornalisti

Si è svolto questa mattina a Palazzo "Salerno", il workshop sulla comunicazione dal titolo: "Informazione, disinformazione, misinformazione, malinformazione", organizzato dal Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania.

All'incontro hanno partecipato i comandanti di Brigata, dei Cme e il personale addetto alla Pubblica Informazione, giornalisti e addetti alla comunicazione degli enti e istituzioni di Napoli, per fare un'analisi su cause, pericoli, conseguenze della cattiva informazione, sulle possibili strategie per difendersi e sul Nuovo codice deontologico dei giornalisti, che andrà in vigore il primo giugno 2025. Collegati via web numerosi ufficiali di reparti dipendenti dal Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano.

Al workshop sono intervenuti Oreste Lo Pomo, capo redattore TGR Campania; il Virgilio D'Antonio, direttore del dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno; Stefano Balassone, docente di new media e gestione dell'informazione dell'università Suor Orsola Benincasa; Alfonso Pirozzi, redattore Ansa - sede di Napoli- ; il colonnello Antonio Di Leonardo, Comandante del 28° reggimento comunicazioni operative "Pavia" dell'Esercito.

L'evento è stato aperto dagli indirizzi di saluto del Comandante del Comfop Sud Gen. di corpo d'armata Angelo Michele Ristuccia e del presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Ha moderato il tenente Ilenia De Rosa, Ufficiale della Riserva Selezionata, giornalista.

L'incontro ha previsto approfondimenti, da parte dei relatori, di argomenti di interesse del settore della comunicazione che hanno fornito spunti di riflessione per una "open discussion" finale tra i partecipanti, sia da coloro presenti nel salone d'onore del Circolo Unificato dell'Esercito sia dagli altri collegati in video-conferenza dalle rispettive sedi.

"Conoscere le insidie e la pericolosità di disinformazione, malinformazione e misinformazione è una responsabilità oltre che un obbligo per gli operatori del settore e una necessità per chi si occupa di sicurezza", ha affermato il generale Ristuccia.

"E' un argomento importante su cui è necessario soffermarsi a riflettere poiché con l'avvento del web e dei social media la situazione è deflagrata. E' fondamentale conoscere il fenomeno, analizzarne le sfaccettature, per sviluppare adeguate competenze al fine di gestirlo e svolgere al meglio il nostro ruolo, quello di tutelare e diffondere sempre la verità dei fatti", ha aggiunto il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.



