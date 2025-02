Giuli, a Pompei aperto squarcio su mondo straordinario

"La bellezza e la sapienza ancora una volta vincono su tutto e la luce della civiltà, che noi qui vediamo anche se il cielo oggi è un po' coperto, ma la sentiamo, la avvertiamo, emana da questi affreschi, da questi ambienti straordinari, e può illuminare ancora le nostre vite e le nostre coscienze". Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato a Pompei per ammirare la nuova scoperta delle megalografie della "casa del Tiaso" con il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, definito dal ministro "un fuoriclasse circondato da fuoriclasse".

"È un momento storico, un momento in cui Pompei si disvela a noi ancora nella sua misteriosa grandezza, perché questo ciclo di affreschi, come abbiamo appena ascoltato, rappresenta qualcosa di unico, di cui ci sono poche tracce tra le testimonianze archeologiche che non siano semplicemente delle fonti letterarie, quindi è realmente uno squarcio particolare che si apre su un mondo straordinario".

"Immaginatevi come sarà questo posto tra un secolo quando è altamente probabile che nessuno di noi sarà piu qua. Ci sarà qualcuno che starà studiando questo giorno, questo momento e verrà storicizzato, periodizzato questo momento, cioè il momento in cui è stato scoperto il ciclo di affreschi della casa del Tiaso. Quando il direttore Zucktriegel è venuto a parlare con lo stesso trasporto, lo stesso entusiasmo, la stessa ispirazione con cui vi ha raccontato, per sommi capi, perché c'è tanto ancora da studiare, da scoprire, ciò che state per vedere, il primo pensiero è stato appunto questo".



