Criminalità giovanile, a Napoli controllati 74 minori

Sono 74, di cui due sono stati denunciati, i minorenni sottoposti a controllo dalla Polizia di Stato a Napoli, nell'ambito della vasta operazione contro la criminalità giovanile che ha interessato tutto il territorio nazionale. Nel capoluogo partenopeo i controlli hanno interessato le zone del Vasto, Vomero, Chiaia e Quartieri Spagnoli e nelle piazze Garibaldi, del Gesù, Vanvitelli, Dante e Vittoria.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno identificato 273 soggetti, tra cui 74 minorenni, di cui due denunciati a vario titolo ed uno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale; sono stati controllati 111 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 7 violazioni del Codice della Strada. Nel corso del servizio, gli operatori hanno eseguito diverse perquisizioni, e arrestato due persone, di cui una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'altro invece per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sono state anche trovate e sequestrate una pistola Beretta mod.84 cal.9 con 11 cartucce, di cui una camerata, e diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina. Infine, sono state controllate 2 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA