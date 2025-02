Costa (M5s), Fico candidato naturale per la Campania

"Ho sempre detto che Fico, per me, è il candidato naturale del Movimento 5 stelle, ove toccasse al Movimento 5 stelle, perché ha la sua storia, la sua performance, la sua autorevolezza. Poi è chiaro che serve un tavolo che deve andare da Avs fino ai moderati, tutti insieme così come è stato per Napoli dove Manfredi è un ottimo federatore. E' il tavolo che si deve pronunciare". Lo ha detto Sergio Costa, vicepresidente della Camera ed esponente del M5s, rispondendo a una domanda sulle regionali in Campania, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti.

Costa ha sottolineato che la costruzione del tavolo "serve per la Regione Campania, ma può diventare anche un riferimento per le politiche 2027 perché dalle regionali si rincorrono le nazionali".



