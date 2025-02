Capitale Italiana Cultura 2027, oggi audizione finale di Pompei

Pompei alla sfida finale per diventare Capitale Italiana della Cultura 2027. Questa mattina, infatti, la città ha sostenuto la sua audizione finale al ministero della Cultura, a Roma. Oltre alla città vesuviana, oggi era il turno di Pordenone, Sant'Andrea di Conza, Savona e Reggio Calabria. Ieri le audizioni delle altre 5 finaliste: Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli e La Spezia.

A presentare il progetto di candidatura, "Pompei continuum", il sindaco Carmine Lo Sapio, accompagnato dal cicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, dal cicesindaco del Comune con delega alla Cultura, Andreina Esposito, da don Ivan Licinio per il Santuario e Serena Guidone per il Parco Archeologico. "La nostra forza è il coinvolgimento di 103 sindaci. Insieme sono certo che Pompei potrà aggiudicarsi il titolo, unitamente a tutte le città che sostengono la nostra candidatura. L'annuncio, tra l'altro, della canonizzazione del fondatore della nuova Pompei, Bartolo Longo, alla vigilia dell'audizione, è un segnale che Pompei può farcela", ha affermato Lo Sapio, al termine dell'audizione.

"La Città Metropolitana di Napoli - ha affermato il vicesindaco metropolitano Cirillo - sostiene con forza la candidatura di Pompei a Capitale italiana della Cultura 2027.

Oggi siamo stati qui, a Roma insieme con il sindaco Lo Sapio, che ringrazio per l'eccezionale lavoro che sta portando avanti, senza risparmio e senza sosta, forti anche del sostegno degli altri 103 sindaci, per far comprendere alla giuria la straordinaria bellezza e l'eccezionale valore storico, culturale, paesaggistico, religioso di una terra che saprà accogliere con amore, se il verdetto sarà favorevole, quanti vorranno, da tutto il mondo, vivere la suggestione di un viaggio, un continuum, tra passato e futuro".

"Superare il passato e il presente in un continuum di storia e bellezza": è questa la chiave del progetto Pompei. Il verdetto, è previsto entro il 28 marzo prossimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA