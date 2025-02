Campi Flegrei, dal 2021 in aumento sequenza di piccoli terremoti

A partire dal 2021 sono diventati evidenti, ai Campi Flegrei, degli sciami sismici che hanno caratteristiche peculiari, caratterizzati da rapide serie di piccoli terremoti: questi segnali hanno man mano aumentato la loro frequenza, che mostra intervalli di tempo estremamente brevi tra un evento e l'altro. Lo svela lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, frutto di un'importante collaborazione tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'analisi ha permesso di comprendere meglio l'evoluzione del sistema vulcanico dei Campi Flegrei, migliorando le attività di monitoraggio e gestione del rischio.

"Questi sciami sismici si manifestano con una sequenza rapida di piccoli terremoti, che rende complessa la distinzione dei singoli eventi tramite le consuete tecniche di analisi", afferma Flora Giudicepietro di Ingv e Cnr-Irea, prima autrice dello studio. "Parallelamente, hanno mostrato un'accelerazione anche i fenomeni di sollevamento del suolo, l'attività sismica ordinaria e le emissioni di gas - dice la ricercatrice - tipici di questa fase di attività".

L'analisi ha permesso di capire che gli sciami sismici sono localizzati in un'area che comprende il principale campo idrotermale dei Campi Flegrei, anch'essa caratterizzata da caratteristiche particolari. "In questa zona, in particolare in corrispondenza del Monte Olibano, è presente un'anomalia evidenziatasi proprio dal 2021", aggiunge Francesco Casu del Cnr-Irea, tra gli autori della ricerca. "Questa regione, infatti, si solleva meno rapidamente rispetto alle aree circostanti - conclude Casu - suggerendo dinamiche complesse legate all'interazione tra deformazioni del suolo, sismicità e attività idrotermale".



