Una Fiat 600 alimentata a gpl con all'interno due persone ha preso fuoco, probabilmente per una perdita di gas e l'accensione di una sigaretta. E' successo a Volla, in via Filichito, dove sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

I due passeggeri, un 45enne e una 35enne, sono stati trasferiti negli ospedali Cardarelli e Ospedale del Mare e non sono in pericolo di vita.



