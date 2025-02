Arriva Mare Fuori 5 tra conferme e novità e un film prequel

Mare Fuori: l'attesa è finita e si torna alle origini, tra conferme, novità e molti cambiamenti a partire da un nuovo regista Ludovico del Martino. L'Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania e l'adolescenza difficile resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione della serie evento.

La cooproduzione Picomedia e Rai Fiction in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 su RaiPlay, l'intero box set dal 26) è stata presentata a Roma al circolo sportivo Rai di Tor di Quinto. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha sottolineato: "Cominciamo da dove abbiamo lasciato, è una storia infinita. Un racconto italiano ma universale: ha un'attenzione anche dall'estero. A Londra ancora mi hanno chiesto di Mare Fuori, ma come avete fatto: è un fenomeno su RaiPlay, ma ha avuto dei risultati anche su la tv generalista".

Il produttore Roberto Sessa ha tenuto a evidenziare: "È un viaggio senza precedenti in Europa, abbiamo prodotto in tutto 62 episodi. Solo Èlite di Netflix, con 8 stagioni, ne ha fatti 64".

Il produttore di Picomedia ha quindi ricordato: "Le prime due stagioni su Rai 2 hanno fatto la rete protagonista; poi nell'estate 2022 Mare Fuori è andata le prime due stagioni su Netflix ed è scoppiato il fenomeno, diventando la serie tv più vista. Nel febbraio 2023 Netflix ha lasciato il testimone a RaiPlay e lì ha totalizzato 150milioni di visualizzazioni per la terza, idem per la quarta". Sessa ha quindi annunciato il film: "Sarà un prequel scritto da Careddu e Infascelli, 'Io sono Rosa Ricci' sarà il titolo, racconterà la sua vita prima dell'Ipm. Lo gireremo prima della ciak della stagione 6, previsto a metà giugno, e dovrebbe essere in sala entro la fine dell'anno". E quindi tutte le quattro stagioni insieme ad aprile debutteranno su Netflix a livello globale.

Rosa Ricci (Maria Esposito) è al centro delle dinamiche della quinta stagione: è sola e deve "obbedire" a suo padre, portarne avanti il ruolo di capo del clan. Cerca quindi alleanze che danno vita a una leadership femminile, coesa e crudele. Il suo cuore però è tormentato e un colpo di scena la fa vacillare.

Confermati Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera e nuovi ingressi.



