Alla Betania interventi di anastomosi magnetica

L'equipe chirurgia generale dell'ospedale evangelico Betania ha eseguito i primi dieci interventi di anastomosi magnetica-magnetic duodeno-ileostomy (studio clinico MagDI, GT Metabolics). Si tratta, da ciò che fa sapere la struttura sanitaria, del primo centro in Italia ad effettuare tali operazioni.

"Si tratta di un cambiamento epocale nell'ambito della tecnica chirurgica - sottolineano dall'ospedale Betania in una nota - Le anastomosi digestive (collegamento tra due organi cavi come stomaco e intestino) occupano una parte rilevante nei fattori di morbilità negli interventi digestivi. Per decenni i chirurghi hanno operato creando anastomosi manuali. Poi, negli anni Ottanta, sostituite dalle suturatrici meccaniche (anastomosi meccaniche). L'anastomosi magnetica sostituisce lo standard of care"" Negli Stati Uniti il magnetic surgical system è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration (Fda) il 4 settembre dello scorso anno. "L'introduzione della stessa tecnica in Italia - spiega Sonja Chiappetta responsabile chirurgia bariatrica del Betania - rappresenta una vera e propria pietra miliare per il settore nel nostro Paese. Le strutture che l'hanno già adottata sono ancora pochissime. La nuova tecnica è stata possibile grazie all'impegno della direzione strategica ospedaliera, con il direttore generale Vincenzo Bottino e il presidente Domenico Vincenzi, e alla sinergia della chirurgia generale con l'unità operativa di endoscopica digestiva, al supporto degli anestesisti e di tutti gli infermieri".

Gli operatori chirurghi sono Sonja Chiappetta, Errichetta Napolitano e Anna Rita Cerchio; gli endoscopisti Massimiliano de Seta e Loredana Setaro; gli anestesisti Gennaro Pisano, Giusy Capasso e Luciano Abbruzzese. Tutti hanno operato con la supervisione del chirurgo canadese Michel Gagner-co-fondatore di GT Metabolics.





