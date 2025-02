Vincenzo Crimaco pubblica 'Fallin', a marzo il suo primo album

Vincenzo Crimaco, pianista e compositore casertano, dopo il bilancio positivo ottenuto con i brani inediti "Feelings" e "December Waltz", torna con "Fallin", disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali. "La musica neoclassica, ponte tra passato e presente, continua a incantare con la sua eleganza classica e sensibilità contemporanea" si afferma in una nota e artisti come Max Richter, Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds e Nils Frahm hanno ridato alla musica strumentale "un potere narrativo unico, capace di toccare l'animo umano". In questo panorama rientra Vincenzo Crimaco che, si sottolinea, "con la sua scrittura raffinata e profonda si afferma come una delle voci più promettenti del genere".

Il brano "Serenidade", incluso nel suo primo album "Emotions" (in uscita in primavera per INRI Classic/Metatron/Universal Music Italia), ha raggiunto "un miliardo di utilizzi sui social e un milione di ascolti su Spotify, consacrandolo tra i protagonisti della scena neoclassica mondiale". Il 29 marzo, Crimaco debutterà a Milano presso "Germi - Luogo di Contaminazione", condividendo il palco con il compositore Alberto Cipolla in occasione del decimo anniversario del "Piano Day", manifestazione istituita da Nils Frahm.



