Tenta furto rame in scuola abbandonata ma Cc lo arrestano

Tentato furto in una scuola in stato di abbandono per rubare rame ma i carabinieri hanno notato che stava succedendo qualcosa e hanno bloccato il ladro.

I militari della stazione di Casavatore stavano percorrendo le strade di Casavatore quando hanno notato dei movimenti sospetti in via Nicola Amore nei pressi del plesso scolastico in stato di abbandono denominato I° circolo didattico E. De Filippo. I carabinieri hanno bloccato il 43enne Antonio Barbato mentre stava portando via dei cavi elettrici con all'interno il rame. L'uomo - che era già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e di permanenza in casa dalle 20 alle 7 - è in attesa di giudizio.



