Schianto frontale, due feriti gravi nell'Avellinese

E' di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla Fondo Valle Ufita, in provincia di Avellino, tra i comuni di Carife e Guardia dei Lombardi.

Un 23enne di Guardia dei Lombardi, alla guida di una Renault Clio, e una 59enne di Vallesaccarda, che guidava una Fiat Tipo, si sono scontrati frontalmente in un rettilineo in località Fiumara. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Grottaminarda intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.

Entrambi i feriti sono stati ricoverati in codice rosso presso l'ospedale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino. Più gravi sarebbero le condizioni del giovane. I medici stanno valutando il loro trasferimento in eliambulanza presso strutture ospedaliere regionali specializzate.



