Sbarcata a Napoli nave Ong con 41 migranti dalla Libia

Una nave con a bordo 41 migranti provenienti dalla Libia, tra loro anche alcuni minori, è sbarcata al molo Pisacane del porto di Napoli portando a termine la missione congiunta condotta da Sea Eye, Sea Watch e Mediterranea Saving Humans. I 41 migranti sono stati tutti tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo.

Ad accogliere la nave sulla banchina gli attivisti di Mediterranea Saving Humans con la presidente Laura Marmorale ed il capomissione Luca Casarini.

I migranti, una volta sbarcati, verranno condotti all'hotspot di prima accoglienza dove saranno identificati. Chi tra loro ha bisogno di cure verra' invece accompagnato nell'ospedale più vicino per i dovuti accertamenti. Sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica i 41 migranti di nazionalità bengalese e siriana provenienti dalla Libia sbarcati oggi a Napoli con la nave Ong di Mediterranea. Il recupero è avvenuto nel Mediterraneo centrale, in zona Sar Maltese. Per quanto concerne le condizioni di salute dei migranti, non ci sono casi gravi a bordo, tuttavia sono diverse le situazioni riscontrate di ipotermia, disidratazione e astenia. Controlli da parte delle autorità mediche sono tuttora in corso. Completate le procedure di triage i migranti verranno accompagnati nell'hotspot allestito all'ospedale del Mare.



