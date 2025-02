Salvo D'Acquisto, il carabiniere che si sacrifico' per i civili

Per uno dei più grandi eroi della storia d'Italia comincia il percorso di beatificazione voluto da Papa Francesco. Salvo D'Acquisto è il vice brigadiere napoletano che 82 anni fa, di fronte alla follia degli occupanti nazisti, sacrificò la sua vita per salvare ventidue civili italiani innocenti. Il 23 settembre 1943 fu fucilato a 23 anni da un plotone d'esecuzione dei militari tedeschi a Palidoro, assumendosi la responsabilità dell'omicidio, che non lo riguardava, di alcune truppe di Hitler.

Nato a Napoli nel 1920, si arruolò nei Carabinieri nel 1939 e l'anno seguente fu aggregato alla 608esima sezione dell'Aeronautica per essere trasferito in Africa settentrionale.

Tornò in Italia nel 1942 per seguire un corso per sottufficiali a Firenze e l'8 settembre 1943, con il grado di vicebrigadiere, fu assegnato alla caserma dei carabinieri di Torre ni Pietra di Palidoro, in provincia di Roma. Qui la sera del 22 settembre un'esplosione in una vicina caserma abbandonata della Guardia di Finanza uccise due militari tedeschi ferendone altri, che avevano occupato quel luogo stabilendone una sorta di quartier generale. La deflagrazione avvenne a causa di alcune bombe a mano, dimenticate in quel posto dalle Fiamme gialle all'interno di una cassa, che esplosero quando i tedeschi ispezionavano quel luogo. L'episodio fu il pretesto per organizzare un rastrellamento e il mattino seguente i tedeschi si presentarono alla vicina stazione dei carabinieri di Torre in Pietra trascinandovi 24 civili, fermati casualmente nei dintorni. I nazisti, convinti di poter legittimare il loro gesto, chiesero la presenza del comandante della stazione di Torre in Pietra. Il maresciallo era assente e il vice brigadiere D'Acquisto fu costretto a seguire i tedeschi con i loro prigionieri: dopo un interrogatorio sommario, durante il quale ciascuno professò innocente, l'ufficiale tedesco ordinò che a 22 civili fosse data una pala perché si scavassero la fossa. Fu allora che il vice brigadiere, per salvare i 22 civili, si autoaccusò dell'attentato e fu fucilato sul posto mentre tutte le altre persone furono rilasciate. Nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare, che fu assegnata alla sua figura il 25 febbraio 1945 - stesso giorno della notizia del processo di beatificazione -, si legge: "Esempio luminoso d'altruismo, spinto fino alla suprema rinuncia della vita" Di fronte alla torre di Palidoro, sul luogo della fucilazione, è stata eretta una lapide. A D'Acquisto è stato intitolato il 149esimo corso allievi Carabinieri ausiliari, oltre a strade, monumenti, scuole, teatri e diverse caserme dell'Arma, tra cui la caserma Salvo D'Acquisto di Roma a Tor di Quinto.



