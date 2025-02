Rogo in una fabbrica nel Napoletano, due intossicati

Un incendio è divampato all'interno di una fabbrica tessile posta al pianterreno di un palazzo in viale Vesuvio 9 a Volla, nel Napoletano. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco più varie autobotti. Due le persone accompagnate in ospedale per intossicazione.

Il palazzo sovrastante, che consta di quattro piani, è stato fatto evacuare: enorme la mole di fumo prodotta. La fabbrica funge anche da deposito di indumenti e si sviluppa su una superficie di 800 metri quadrati.

I vigili del fuoco accorsi per domare l'incendio sono al lavoro dalle 10,15.



