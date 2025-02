"Ritardi Genio Civile", professionisti in piazza a Caserta

Geometri, architetti ed ingegneri sono scesi stamani in strada a Caserta per un sit-in tenuto davanti alla sede del "Genio Civile". Ad organizzarlo, per protestare contro la situazione di "emergenza" legata ai ritardi del Genio circa il disbrigo delle pratiche edili relative soprattutto alle autorizzazione sismiche, il Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta e gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Caserta. Da tempo gli organismi di rappresentanza delle categorie professionali lamentano "l'insostenibilità dei ritardi" nell'esame delle pratiche da parte del 'Genio Civile' di Caserta, una situazione che si vive soprattutto negli uffici del capoluogo. Già in passato c'erano state proteste, ma la situazione non è mai cambiata. "E' stato un sit-in pacifico - spiega il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Caserta, Aniello Della Valle - che ha visto grande partecipazione non solo dei nostri iscritti ma anche di architetti ed ingegneri provenienti da ogni angolo di Terra di Lavoro. Ciò dimostra come il problema dei ritardi, da parte del Genio Civile territoriale, nella concessione delle autorizzazioni sismiche, in particolare, per la ristrutturazione dei fabbricati, sia diventato importante per le nostre categorie. Chiediamo un intervento immediato anche da parte della Regione Campania affinchè si arrivi ad una soluzione rapida, necessaria per permetterci di lavorare. La nostra proposta è quella di un tavolo condiviso che consenta a tutti di poter dialogare e di trovare le giuste contromisure per migliorare l'attuale condizione che ci penalizza non poco"



