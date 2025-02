Pugilato:Italia Team a Sofia, Carini affronta prof della Turchia

Seconda giornata di incontri per la nuova nazionale Elite di pugilato, quella del dopo Parigi 2024, del neo direttore tecnico Giovanni De Carolis assistito dai tecnici Laura Tosti e Leonard Bundu. Gli azzurri sono a Sofia, per prendere parte al Torneo Strandja, al quale per l'Italia prendono parte 9 atleti, fra i quali quell'Angela Carini (63 kg) protagonista suo malgrado dell'Olimpiade di Parigi per l'abbandono nel match contro Imane Khelif e le polemiche che ne sono seguite.

Carini, che lo scorso dicembre ha conquistato il suo ottavo titolo italiano, esordirà sul ring di Sofia domani affrontando la turca Gulsum Tatar, 40 anni e pugile da quando ne aveva 16, in passato oro ai Mondiali e agli Europei, e prima donna nella storia della Turchia ad aver boxato anche a livello professionistico. In caso di successo nel match di domani, Carini combatterà poi giovedì, in semifinale, con la vincente del confronto tra la kazaka Laura Yessenkeldi e la greca Olga-Paulina Papadatou.

Intanto oggi è salita sul ring di Sofia un'altra azzurra, Melissa Gemini, che nella categoria 75 kg si è imposta ai punti 5-0 su un'altra esponente della Turchia, Sila Ucyildiz.

Di questa nazionale Elite fanno parte anche altri undici pugili, 7 uomini e 4 donne, rimasti ad allenarsi a Roma agli ordini dei tecnici federali Patrizio Sumbu Kalambay e Clemente Russo, in vista del 'dual match' contro il Belgio. Poi per gli azzurri ci sarà la Coppa del Mondo in Brasile, a San Paolo dal 29 marzo al 6 aprile, primo evento del calendario 2025 della nuova federazione internazionale 'World Boxing' a cui ha aderito anche la Fpi. Gli azzurri andranno in Brasile dal 22 marzo, per prepararsi in modo adeguato.



