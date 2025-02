Pino Daniele, una mostra a Napoli sul Mascalzone Latino

Dal 20 marzo fino al 6 luglio Palazzo Reale di Napoli ospiterà la mostra "Pino Daniele.

Spiritual", un progetto culturale che "intende rievocare le origini del mondo artistico di Pino Daniele, la sua dimensione trascendente e il suo lascito socio-culturale". Per la prima volta, la storia del Mascalzone Latino viene raccontata attraverso un ricco mosaico di contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d'autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo.

Ogni elemento esposto è una tessera che contribuisce a delineare il ritratto di un artista e di un uomo, la cui eredità va ben oltre la musica. Un'esposizione inedita con installazioni scenografiche, rarità concesse per l'occasione dalla Fondazione Pino Daniele e materiali originali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l'intera esperienza musicale ed umana dell'artista.

La mostra, nella Sala Plebiscito e nella Sala Belvedere di Palazzo Reale, è suddivisa in due parti e in nove aree tematiche. La prima parte ripercorre la storia di Pino Daniele dal 1955 al 1977, anno di pubblicazione del suo primo album, "Terra mia", impreziosita dalle ricostruzioni scenografiche della sala prove (la "Grotta" di tufo, punto di riferimento per suonare e fare ricerca musicale) e di un tipico live club notturno di Napoli degli anni '70, luoghi che contestualizzano gli esordi del musicista, consentendo ai visitatori di attraversare varie epoche e di interagire con la sua magia. La seconda parte, invece, narra in maniera intima e completa la sua vita e la sua carriera dal 1977 al 2014 attraverso un percorso cronologico che intreccia la sua evoluzione musicale e personale con un focus sugli incontri, sulle collaborazioni e sulle produzioni musicali.

La mostra, ha detto Alessandro Daniele, "è un progetto di ricerca, come lo erano i suoi album, che erano tutti progetti di ricerca musicale. In questo caso, anche la mostra è un progetto di ricerca sull'uomo, sull'artista, ma anche un invito a riflettere, a ragionare, a pensare, a guardarci dentro sulla nostra identità culturale". "E' un invito - ha aggiunto il figlio del cantautore - a essere più spirituali, più profondi. Il legame con Napoli? Lo ha sempre raccontato, anche quando si è trasferito fuori città ha sempre raccontato la sua Napoli, quello che era la città che gli era rimasta nel cuore e nella testa". "Questa ricca esposizione - ha poi spiegato l'organizzatore e curatore della mostra, Alessandro Nicosia - vuole trasmettere alla collettività il patrimonio artistico e morale di Pino Daniele, con l’obiettivo di far conoscere la sua figura alle nuove generazioni, affinché possano trarre ispirazione dal suo impegno, la sua coerenza, l’ineguagliabile talento e la genialità. L’esposizione offre numerosi inediti e narrazioni, capaci di far emergere da un lato l’uomo e le sue radici, dall’altro il suo straordinario percorso artistico, arricchito dalle collaborazioni con incredibili talenti del panorama musicale nazionale e internazionale che lo hanno sempre amato e sostenuto". "Palazzo Reale, reggia borbonica unica nel suo genere, posta nel cuore della città, - ha affermato la direttrice delegata della struttura, Paola Ricciardi - non può restare indifferente a tutta la vita che la città gli fa girare intorno, e gli riversa dentro; oggi, a 10 anni di distanza da quel 2015, diventa anche luogo di una mostra che è racconto, memoria, tributo prezioso a chi quella città, forse più di chiunque altro in questi nostri anni, l’ha saputa capire e far capire, con tutte le sue complessità e contraddizioni". "Pino Daniele - ha ricordato Federico Vacalebre - è nato in questa piazza, quando il 19 settembre del 1981 si autoconvocarono duecentomila napoletani per ascoltare la sua musica. La stessa nella quale gli abbiamo detto addio". "La musica - ha aggiunto Massimo Osanna, direttore generale Musei Ministero della Cultura - ha un intenso potenziale narrativo, proprio come tutte le arti che tradizionalmente abitano i musei. Pino Daniele, con il suo linguaggio unico, ha saputo rappresentare l’identità di una città, di una regione, di un intero Paese. Cantando la lingua di Napoli, l’ha trasformata nella lingua del mondo, mescolando il blues con le radici mediterranee, la musica nera con l’anima più autentica della sua terra".



La mostra "Pino Daniele. Spiritual" è promossa dalla Fondazione Pino Daniele, presieduta da Alessandro Daniele, con il Ministero della Cultura, Palazzo Reale, Regione Campania, Comune di Napoli, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con la media partner di Rai, con la collaborazione di Rai Teche, Archivio Luce e con Fondazione Campania dei Festival, curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia. La mostra sarà aperta dal 20 marzo al 6 luglio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura - giorno di chiusura: mercoledì). I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it.



