Pa: Oricchio (Corte Conti), governo multilivello genera sprechi

Gli sprechi nella pubblica amministrazione "hanno la loro origine in un sistema multilivello di governo estremamente complesso, costoso, dispendioso e che offre molte possibilità di un utilizzo anomalo del denaro pubblico".

Lo ha detto il presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, Michele Oricchio nel corso della conferenza stampa indetta in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 previsto per domani.

"Da quanto c'è stata la riforma del titolo V della Costituzione creato un sistema di regioni, province e altri enti che sorgono come funghi, e ognuno di questi gestisce in maniera più o meno autonoma il denaro pubblico e spesso lo gestisce in una maniera assolutamente impropria".

Per Oricchio è impellente correggere a monte questo sistema: "dobbiamo dare atto che - ha aggiunto il presidente - anche grazie all'operato della Regione Campania siamo arrivati alla Corte costituzionale per quello che concerne la legge sulla legittimità della legge sull'autonomia differenziata che di questo sistema sarebbe stato il punto di non ritorno".

La Corte Costituzionale, ha ricordato Oricchio, "ha messo dei paletti ben precisi e ribadito il concetto di unitarietà dello Stato e quindi della necessità che ci siano dei principi che vangano per tutti i cittadini che speriamo trovino attuazione e riducano queste forme di gestione libera del denaro pubblico anche attraverso leggi, leggine, regolamenti e decreti che molto spesso fanno da copertura per un utilizzo del denaro che francamente lasciano perplessi".



