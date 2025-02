'Forum Plurale', eventi su accessibilità e inclusività culturale

"Accessibilità non è solo una questione di barriere architettoniche, ma di linguaggi, rappresentazioni, possibilità di partecipazione": con questo spirito, annuncia una nota, nasce Forum Plurale, evento di apertura di "Plurale-i Morticelli, uno spazio per tuttə!", il nuovo progetto di cui BLAM è capofila, vincitore del bando Laboratorio Creatività Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC nell'ambito dell'avviso pubblico "Laboratorio di Creatività Contemporanea" - 6a edizione 2024-2026, che coinvolge la programmazione del centro culturale iMorticelli a Salerno. Forum Plurale, si afferma, "è un momento di confronto sull'accessibilità e inclusività dei centri culturali italiani quali infrastrutture capaci di generare nuovi modelli di welfare culturale nei propri territori". Da sabato 1 a domenica 2 marzo, all'interno degli spazi de iMorticelli, attraverso talk, tavole rotonde, laboratori e musica, il forum "vuole stimolare il dialogo tra professionistə, attivistə e organizzazioni per rendere la cultura, e gli spazi culturali, più inclusivi e accessibili per tuttə, umani e non".

L'incontro inaugurale, sabato alle 11, metterà al centro la domanda: cosa significa davvero accessibilità culturale? Lo farà attraverso un dialogo che vedrà coinvolti esperti e istituzioni, tra cui l'assessora alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune, Paola De Roberto, e la segretaria generale della Fondazione della Comunità Salernitana Patrizia Stasi. Valentina Tomirotti, storyteller e divulgatrice culturale, "porterà la sua esperienza di attivismo e narrazione per ripensare gli spazi pubblici come luoghi realmente aperti a tuttə". Insieme con lei anche Francesco Napoli (Arcigay "Marcella De Folco" Salerno), Martina Eddone e Lucia Circo (Co-Creiamo). Nel pomeriggio, sarà la volta di un confronto pratico tra realtà italiane che hanno già avviato percorsi di inclusione e accessibilità nei propri spazi, tra cui: Industrie Fluviali e Monk da Roma, Spazio Kor da Asti, BAM! Strategie Culturali e il Collettivo Co-Creiamo da Bologna, il collettivo La cantautrice (Graziachiara Melissa) e Chiara Cucca (Napoli Queer Festival). Il sabato sera si aprirà alla sperimentazione con un live podcast e mini live acustico di Francamente. Artista e attivista trans-femminista, Francamente porta avanti un discorso musicale che intreccia cantautorato ed elettronica, con un'attenzione particolare alle questioni di genere nell'industria musicale.

Domenica 2 marzo il dibattito si sposta su un'altra dimensione dell'accessibilità: quella delle narrazioni e dell'identità. Claudia Fauzia, studiosa di genere e attivista del femminismo meridionale, guiderà il laboratorio "Terron3 a chi?", un'esplorazione collettiva su meridionalità e identità politica "terrona", tra consapevolezza storica e nuove prospettive. A chiudere il weekend, la musica torna protagonista con il progetto WMN Record's, una selezione di voci femminili curata da Nadia Selecta. Il progetto Plurale, si sottolinea ancora, "nasce dall'esigenza di esplorare la cultura attraverso un approccio intersezionale, capace di rispondere alle sfide globali di inclusione e accessibilità. A partire dallo spazio dei Morticelli, Plurale coinvolge altri centri culturali italiani per guardare insieme alla cultura non solo come espressione artistica, ma come strumento di welfare e cura collettiva". "In un processo di crescita costante del centro culturale iMorticelli, sentiamo l'esigenza di confrontarci sul tema dell'accessibilità della cultura e degli spazi culturali, molto complesso soprattutto abitando un'ex chiesa del '500" sottolineano da BLAM. "Con accessibilità intendiamo apertura alla diversità, alla pluralità di comunità umane e non che vivono questo luogo e che vorremmo si sentissero pienamente rappresentate". Plurale è un progetto di Blam, in partenariato con il Comune di Salerno, la Fondazione della Comunità Salernitana, TeatrIngestazione, Orizzontale Studio, Hormé Aps, Kinetta Aps, Arteria Salerno, Legambiente Valle Dell'Irno, Arcigay "Marcella Di Folco" Salerno.



