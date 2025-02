De Luca, parole Ciciliano? Scivolata che crea tensione

"E' stata un po' una scivolata che era destinata inevitabilmente a creare tensione e preoccupazione. Parliamoci chiaro: nessuno di noi può prevedere il futuro con certezza, questo lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di ricordarlo, quello che dovevamo fare noi, che abbiamo fatto e stiamo facendo, è prepararci in caso di eventi un po' più gravi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando le parole del Capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, pronunciate nel corso dell'incontro della scorsa settimana con i cittadini a Monteruscello in merito alle recenti scosse nei Campi Flegrei.

"Dobbiamo preparare la popolazione, creare i centri di accoglienza, creare vie di evacuazione - ha aggiunto - cioè creare le condizioni per salvaguardare la popolazione civile.

Poi ovviamente ci sono richieste che vengono dai cittadini di Pozzuoli, dei Campi flegrei, che riguardano il Governo nazionale, cioè avere più risorse per fare indagini sismiche non solo sugli edifici, che sono stati evidentemente colpiti, ma anche più in generale sull'insieme delle strutture della città di Pozzuoli, di Bacoli. Credo - ha proseguito il presidente De Luca - che questa richiesta vada accolta: quindi un po' più di risorse per dare ancora più tranquillità e per fare dei monitoraggi a tappeto per quanto riguarda la sicurezza sismica degli edifici".

Da De Luca l'invito a "mantenersi tranquilli, sereni.

Ripetiamo periodicamente le esercitazioni perché i cittadini non dimentichino quali sono i luoghi di raccolta e le vie di fuga.

Questo è quello che possiamo e dobbiamo fare con grande serenità".



