Campania: Caldoro, Cirielli il più forte dei tre candidati

Stefano Caldoro, a margine della conferenza stampa nella quale ha annunciato le sue dimissioni da consigliere regionale, è stato interpellato dai cronisti sulle prossime elezioni regionali in Campania. "Cirielli (Fdi), Martusciello (FI), Zinzi (Lega), che guidano i tre partiti di riferimento del centrodestra sono tutti e tre assolutamente di pari dignità, forti per la candidatura alla Regione" ha detto "Ho espresso un giudizio: se mi si chiede, come mi è stato chiesto, è chiaro che dico Cirielli per ragioni oggettive perché è il capo del partito più forte, perché è quello che come curriculum ha svolto una attività amministrativa molto impegnativa in Regione ed è stato presidente della Provincia di Salerno, attualmente è viceministro degli Esteri. Quindi, ha una esperienza maggiore rispetto agli altri. Per quanto mi riguarda, per queste ragioni oggettive, credo sia oggettivamente il più forte dei tre ma non perché tutti e tre non siano in grado di poter concorrere insieme anche a chi, eventualmente, possa nascere dalla società civile" ha spiegato Caldoro "Non dimentichiamo che c'è anche questa possibilità: si è parlato lungamente dell'attuale ministro dell'Interno, un campano (Matteo Piantedosi, ndr) persona autorevolissima anche se poi ha detto di no perchè impegnato a fare altro. Come vedete, dai politici ad altri abbiamo tante candidature".



