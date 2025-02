Benevento, il Museo Egizio diventa realtà

"E' una giornata storica per la città di Benevento, non solo perché accogliamo una sfinge in granito, importantissimo reperto recuperato dai Carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale a Londra e assegnato al Museo del Sannio, ma anche perché presentiamo ufficialmente il progetto complessivo di restauro di questo museo, del suo allestimento, al cui interno è stato riservato uno spazio adeguato per il materiale egizio straordinario che viene dall'Iseion di Benevento". Lo ha detto Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, intervenendo alla presentazione della nuova struttura, insieme a Nino Lombardi (presidente della Provincia di Benevento), al sindaco Clemente Mastella, a Raffaele Del Vecchio (amministratore Unico di Sannio Europa che gestisce la rete museale provinciale) e a Rosanna Romano (direttrice generale delle Politiche Culturali e Turismo Regione Campania).

"Ringrazio Osanna, l'ex ministro Sangiuliano e la Regione Campania - ha detto Mastella - che ci consentiranno di realizzare questo museo egizio che sarà di notevole importanza, essendo secondo solo al museo egizio di Torino e avrà la capacità di attrarre tantissimi visitatori che potranno ammirare qui a Benevento materiale egizio endogeno".

"Quella di oggi - ha aggiunto Lombardi - è una giornata particolare perché il progetto del Museo del Sannio e l'elevazione da sezione egizia a museo segna veramente un punto di partenza per la provincia di Benevento e l'intero Sannio. E' il successo della sinergia tra le istituzioni, avviata negli ultimi mesi, tra la stessa Provincia, il Ministero della Cultura, la Regione Campania, il Comune di Benevento e la Società partecipata Sannio Europa".

"E' un momento importante - ha concluso Del Vecchio - perché l'evento si colloca all'indomani della conclusione delle Celebrazioni del 150° anniversario della Fondazione dell'Istituto museale da parte del Consiglio Provinciale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA