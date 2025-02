Asinello abbandonato in centro Avellino, scatta denuncia

Dopo i tre pony abbandonati in un parco pubblico di Avellino e, ieri, il ritrovamento di due caprette legate ad una recinzione nei pressi di una scuola, è la volta di un asinello che, condotto da un meticcio di pastore tedesco, è stato trovato nella centralissima via Cavour del capoluogo irpino. Su sollecitazione del consigliere comunale, Gerardo Rocchetta, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri Forestali. I veterinari della Asl hanno constatato le precarie condizioni dell'animale a cui sono state prestate le prime cure prima del trasferimento in una struttura di accoglienza. I militari sono riusciti a risalire al proprietario: si tratta di un cinquantenne residente ad Avellino già denunciato per abbandono di animali.



