Una palestra pubblica sulla spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli

Napoli ha la sua prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Da oggi gli appassionati dello sport potranno allenarsi all'area aperta, in riva al mare e allo stesso tempo godere dello scenario del Golfo La struttura, denominata 'Mappatella Gym', è stata inaugurata oggi dal sindaco, Gaetano Manfredi, ed è frutto della collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Marinelli-Gaeta con l'associazione 100x100 Naples. Il progetto nasce dalla volontà di rendere lo sport accessibile a tutti, trasformando uno dei luoghi più popolari di Napoli in un centro di aggregazione e benessere. "Questa iniziativa è un ulteriore passaggio per garantire la fruizione della spiaggia pubblica e del nostro lungomare - ha detto Manfredi - dove ci sono tantissime persone che la utilizzeranno. Noi cercheremo di replicarla anche in altre parti della città. La partnership pubblico-privato è un'ottima sinergia e ci sta dando soddisfazione grazie all'impegno di tanti operatori privati che stanno dando una mano alla città". La Mappatella Gym rappresenta un modello di inclusione sociale attraverso lo sport, offrendo attrezzature professionali gratuite in un contesto unico sul lungomare partenopeo.

"Con questa donazione vogliamo promuovere uno stile di vita sano e attivo - ha sottolineato Roberta Marinelli, presidente della Fondazione MAGA - la scelta di Mappatella non è casuale perchè questo luogo rappresenta da sempre un punto di incontro tra diverse realtà sociali napoletane". La palestra, dotata di attrezzature all'avanguardia per l'allenamento completo del corpo, si integrerà con altri servizi, confermando l'impegno della Fondazione e dell'associazione di collaborare con l'amministrazione per la riqualificazione della spiaggia.

All'inaugurazione, tra gli altri, hanno partecipato gli assessori allo sport, Emanuela Ferrante, al Verde, Vincenzo Santagada, al Mare, Edoardo Cosenza, e la presidente della I Municipalità, Giovanna Mazzone.



